Супруги прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день

Пожилая семейная пара из Южного Уэльса, Великобритания, скончалась от коронавируса в одной больничной палате в один день с разницей в 17 часов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

86-летний Брин (Bryn) и 80-летняя Пэт Хоуэллс (Pat Howells) в декабре отпраздновали бриллиантовую свадьбу. Они получили поздравительную открытку от королевы. Пэт всю жизнь служила дьяконом, казначеем и смотрителем в местной часовне, Брин был финансовым советником и пел в мужском хоре.

4 апреля самочувствие Пэт ухудшилось, у ее мужа позже появились такие же симптомы. В четверг, 9 апреля, их обоих доставили в больницу города Ллантризант, где провели тесты на коронавирус. Оба анализа показали положительный результат.

В ночь на понедельник, 13 апреля, Пэт умерла. Брин скончался вечером того же дня.

Их внук Эллиот сказал: «Мы пытаемся найти утешение в том, что они умерли вместе, после 60 лет счастливого брака». Он рассказал, что еще неделю назад разговаривал с бабушкой, она работала в саду и красила прихожую. «Когда она заболела, она подумала, что переработала», — сказал Эллиот.

Для родственников остается загадкой, каким образом пара заразилась коронавирусом, так как оба были изолированы в течение четырех недель.

У пары было четверо сыновей, 11 внуков и 12 правнуков. «Двери их дома всегда были открыты, их дом был полон любви», — подчеркнул внук умерших.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из США прожили вместе почти полвека и умерли в один день из-за коронавирусной инфекции. Их дети рассказали, что в момент смерти они держались за руки.

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