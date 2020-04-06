Прожившие вместе 51 год супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

Супруги прожили в браке 51 год и умерли от новой коронавирусной инфекции с разницей в шесть минут. Об этом их сын Бадди Бейкер (Buddy Baker) сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам Бейкера, его 74-летний отец Стюарт (Stuart) и 72-летняя мать Эдриан (Adrian) скончались от осложнений коронавируса 29 марта. «Мы живем в мире, где все рассуждают: "Меня это не коснется, в моей семье такого не произойдет". Что ж, это коснулось нас, — подчеркнул он. — Думаю, пора уже понять, что все это серьезно. Возможно, трагедия в нашей семье заставит людей задуматься и принять правильное решение».

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В разговоре с журналистами ABC News Бейкер рассказал, что его родители приехали в больницу 19 марта. Доктор осмотрел супругов и выявил у них легкие симптомы пневмонии. Стюарта госпитализировали, поскольку у него была астма, а его жену отправили домой на самолечение. Стюарта протестировали на COVID-19, и результат оказался положительным. Позже из-за осложнений его перевели в реанимацию.

С каждым днем состояние здоровья Эдриан ухудшалось. Семья приняла решение положить ее в больницу, где у нее также диагностировали пневмонию COVID-19. Доктора предупредили Бейкера, что оба его родителя находятся в критическом состоянии и уже не выживут. Они предложили отключить больных от аппаратов искусственной вентиляции легких и позволить им умереть естественным путем. «Единственное, мы попросили, чтобы в этот момент они лежали в одной палате», — пояснил сын. 29 марта, после отключения от аппаратов, супруги умерли с разницей в шесть минут, держась за руки.

«Моих родителей уже не вернуть, — подытожил Бейкер. — Но мы можем спасти жизни других… Просто соблюдая меры предосторожности». Он призвал людей не покидать дома, поскольку только так, по его мнению, можно остановить распространение COVID-19. Его видеообращение собрало более миллиона просмотров. Тысячи юзеров оставили под роликом слова поддержки и выразили свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс, состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Пара скончалась в тот день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса.

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