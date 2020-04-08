Супруги прожили вместе полвека и умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

Пенсионеры из США прожили вместе почти полвека и умерли в один день из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Sun Herald.

В конце марта жители американского штата Миссисипи, 72-летние Джерри Остин Уильямсон (Jerry Austin Williamson) и его жена Френсис Джуэл Бонд Уильямсон (Frances Jewel Bond Williamson), вернулись из путешествия на круизном лайнере.

Самочувствие пенсионеров стало резко ухудшаться, и вскоре у них подтвердили наличие коронавируса SARS-CoV-2. Через несколько дней супруги скончались с разницей в шесть минут. Их дети рассказали, что в момент смерти они держались за руки.

В понедельник, 6 апреля, пастор местной церкви провел онлайн-службу для родственников и знакомых умерших. Он рассказал, что инфекцию обнаружили на ранней стадии, но она привела к летальному исходу, так как супруги не осознавали всю опасность заболевания и пренебрегли лечением.

Пастор добавил, что Уильямсоны любили путешествовать и нередко возвращались домой заболевшими. Но еще никогда болезнь не была настолько серьезной. Священник добавил, что супруги пережили много трудностей: потерю ребенка, рак легких у Джерри, но всегда находили поддержку среди детей, внуков и друзей.

«Мой брат и его жена были замечательными людьми. Они делали все, чтобы помочь нуждающимся и оказавшимся в беде. То, что с ними произошло, кажется страшным сном, от которого мы не можем очнуться», — призналась в некрологе сестра Джерри.

Ранее сообщалось о супругах, которые прожили вместе 51 год и умерли от коронавируса с разницей в шесть минут. Из-за тяжелых осложнений врачи приняли решение отключить пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких и дать им умереть естественной смертью.

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