Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».

Происшествие случилось днем 25 апреля. После падения женщину доставили в отделение скорой помощи, где ей провели экстренную операцию. Отмечается, что пострадавшая выжила, однако находится в тяжелом состоянии.

По информации источника телеканала, падение произошло во время селекторного совещания с главой Минздрава Красноярского края Борисом Немиком. На нем якобы обсуждалось перепрофилирование больницы для пациентов с коронавирусом, против чего выступала заместитель главврача.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Краевой Минздрав пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

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