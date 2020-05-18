Во французской семье родились шестерняшки

Во Франции в городе Страсбург у семейной пары родились шестерняшки: мальчик и пять девочек. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Les Actualités Nouvelles d'Alsace (DNA).

По информации издания, новорожденные появились на свет в четверг на 24-й неделе беременности, их перенаправили в отделение реанимации и интенсивной терапии. В родильном доме Hautepierre в Эльзасе заявили, что вес малышей составил от 630 до 730 граммов, на протяжении нескольких недель за ними будут наблюдать врачи. Женщина родила их после проведенного кесарева сечения, сейчас с ней все хорошо.

Уточняется, что появление секстулетов зафиксировано во Франции впервые с января 1989 года. По статистике, почти из пяти миллиардов случаев они рождаются только раз.

В мае прошлого года сообщалось, что в Польше женщина впервые родила шестерняшек. Близнецы — четыре девочки и два мальчика — появились на свет в Университетской больнице Кракова. Доктора приняли решение сделать пациентке досрочное кесарево сечение — женщину прооперировали на 29-й неделе беременности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!