В одном из главных онкоцентров России произошел взрыв

В лаборатории филиала научного центра радиологии в российском городе Обнинске произошел взрыв, в результате которого пострадал один из ученых. Об этом в вторник, 19 мая, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в лаборатории неопасных химикатов на химической установке. Отмечается, что пожара после взрыва не было. Пострадавший ученый получил ожоги и был госпитализирован.

Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба был основан в Обнинске в 1962 году, став одним из главных онкоцентров в стране. В мае 2014 года он стал филиалом ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения.

Ранее в мае сообщалось, что аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на Уральском приборостроительном заводе, стали причиной возгорания в двух больницах — сначала 9 мая в Москве, затем 12 мая в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной в обоих случаях стало короткое замыкание. 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение этих приборов.

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