Спрятавшим деньги в офшорах отказались помогать

Сразу несколько европейских стран отказались помогать компаниям и бизнесменам, спрятавшим деньги в офшорах, пишет CNBC. Их исключают из одобренных правительствами программ финансовой поддержки.

Подобные меры уже приняли четыре страны, входящие в Евросоюз: Франция, Польша, Бельгия и Дания. Все они приняли законы, в которых прописано, что компания не может рассчитывать на помощь от государства в связи с нынешним кризисом, если среди ее прямых акционеров или косвенных бенефициаров есть физические или юридические лица, связанные с офшорными юрисдикциями.

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К ним относятся 12 стран из специального «черного списка ЕС», не делящиеся налоговой информацией в рамках многочисленных международных инициатив. Самая известная из них — FATCA (Закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам), к ней присоединились большинство стран мира, включая Россию.

Аналогичные меры принимают неправительственные организации. Так, базирующаяся в Лондоне «Сеть налогового правосудия» (Tax justice network) составила собственный тест, помогающий определить, вправе ли конкретная компания претендовать на государственную помощь.

18 мая стало известно о совместном плане Франции и Германии по предоставлению помощи европейской экономике на 500 миллиардов евро. Средства предполагается занять на долговых рынках через специальные выпуски облигаций, а затем распределять через общий бюджет ЕС.

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