Россия отказалась влиять на Германию в вопросе «Северного потока-2»

Россия отказывается влиять на Германию в вопросе поставок по газопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что не собирается упоминать о решении Германии не выводить «Северный поток-2» из-под действия директив Евросоюза в разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом. «И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры», — добавил Лавров. В качестве такого примера он привел телефонный разговор между Маасом и госсекретарем США Майком Помпео, который «бравурно сообщил» его подробности.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст сказал, что газопровод «Северный поток-2» в любом случае будет достроен, но из-за многочисленных проблем станет дороже. Он призвал европейцев приготовиться к потере денег, потому что расходы переложат на них.

Таким образом депутат прокомментировал решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), которое перед этим окончательно отказалось выводить «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.

Решение означает, что максимальный объем поставок по маршруту сократится в два раза. Директива требует резервировать 50 процентов мощности для альтернативных поставщиков, даже если их нет. «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт российского газа, поэтому труба на 55 миллиардов кубометров в год останется полупустой.

«Северный поток-2» не достроен до сих пор. В операторе строительства Nord Stream 2 AG хотели бы считать датой завершения проекта сбор всех инвестиций, но немецкий регулятор отказался признать такую логику. Россия ожидает ввод в эксплуатацию газопровода в конце 2020-го или начале 2021 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru