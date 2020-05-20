Россиянам покажут марафон противоборств Месси и Роналду

Российская социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» покажут марафон противоборств Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 20 по 31 мая в группе «Телеспорт» в социальной сети будут показаны десять матчей между «Реалом» и «Барселоной», сыгранные в период с 2003 по 2017 годы. В частности, зрители смогут увидеть игру сезона-2004/05, в котором мадридский клуб победил со счетом 4:2 благодаря голам Зидана, Роналдо, Рауля и Оуэна. «Или посмотреть, как "Барселона" разгромила извечного соперника со счетом 5:0 в 2010 году. Наконец, вновь вспомнить победные голы Криштиану Роналду за "Реал" — такие, как в матче 2016 года, в котором португалец обеспечил своей команде победу на 85-й минуте», — рассказали в «Одноклассниках».

Все матчи покажут в формате трансляции, а, значит, зрители в режиме реального времени смогут делиться эмоциями в онлайн-чате. Посмотреть марафон Эль-Класико можно на всех платформах социальной сети: в декстопной версии, приложениях и по телевизору (на Smart TV и Android TV в приложении «ОК Видео»). Игры будут доступны как в группе «Телеспорт», так и в афише онлайн-событий «Дома — это ОК!».

В начале апреля «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве запустили виртуальную выставку «Легенды космоса». Выставка дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или «прогуляться» по виртуальным выставкам, не выходя из дома. Она содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в виде видеообзоров и аудиогиды от знаменитостей, которые расскажут героические истории из мира космонавтики.

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