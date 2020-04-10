Российская соцсеть запустила виртуальную выставку о космосе

Российская социальная сеть «Одноклассники» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве запустили виртуальную выставку «Легенды космоса». Об этом говорится в пресс-релизе российской соцсети, поступившем в распоряжении «Ленты.ру».

Выставка дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или «прогуляться» по виртуальным выставкам, не выходя из дома. Она содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в виде видеообзоров и аудиогиды от знаменитостей, которые расскажут героические истории из мира космонавтики.

Так, Диана Арбенина расскажет, как оживили «мертвую» станцию «Салют-7», Валерий Сюткин сообщит о пожаре в космосе, Яна Чурикова — о герое космического корабля «Восток-2» Германе Титове, Максим Виторган — о подвиге Алексея Леонова и экипажа «Восход-2», Павел Деревянко — об олимпийском космическом корабле, Арина Шарапова — о космической свадьбе, Александр Лазуткин — об обратной стороне Луны, Николай Фоменко — об изобретении, которое спасает жизни космонавтов, Екатерина Стриженова — о начале космической эры человечества,Федор Юрчихин — о космическом «рукопожатии».

«Виртуальная выставка рассчитана на широкий круг аудитории, <...> она понравится родителями, чьи дети круглосуточно находятся дома в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса», — сообщили представители соцсети.

Также пользователи «Одноклассников» могут пройти «Квест с космонавтами», проверив свои знания о космосе. Для этого необходимо запустить мини-приложение в группе ВДНХ в социальной сети и ответить на видеовопросы космонавтов. Участники квеста получит специальный виртуальный подарок на фотографию профиля в виде летательного аппарата.

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