Дети строили дом из простыней и нашли слитки золота

Двое детей обнаружили два килограммовых слитка из чистого золота в доме своей бабушки в городе Вандом, Франция. Об этом сообщает французский канал новостей BFM TV.

Слитки, общая сумма которых составляет около 100 тысяч евро, были найдены детьми, когда они искали материалы для сооружения домика из простыней. Они хотели взять бабушкино постельное белье, однако вместо этого обнаружили нечто более ценное.

«Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое» — рассказал аукционист Филипп Руйяк (Philippe Rouillac).

Однако дети не придали особого значения своей находке и поставили слитки на место. Только спустя несколько часов они рассказали об открытии отцу. Находкой оказались два слитка чистого золота, каждый из который весит по килограмму. После визита к аукционисту, вспоминает с удивлением Руйяк, первое, что сказали дети: «У нас будет бассейн».

Аукционист обрадовал семью хорошими новостями, подтвердив ценность слитков. Оказалось, что два объекта были приобретены бабушкой в 1967 году. Руйяк заявил, что слитки будут выставлены на продажу в аукционном доме Вандома 16 июня, отметив, что они будут ждать, пока золото еще немного вырастет в цене.

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