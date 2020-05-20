Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Татарстана Рустама Минниханова на новый срок. Об этом сообщает ТАСС в среду, 20 мая.

«Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики», — сказал российский лидер в ходе рабочей встречи с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.

В свою очередь, президент республики поблагодарил главу государства за доверие и поддержку.

В сентябре в регионе запланированы выборы президента республики и депутатов местных советов.

63-летний Рустам Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году по решению Госсовета республики. После возвращения прямых выборов его переизбрали на новый срок в 2015-м. Тогда его кандидатуру поддержали более 94 процентов избирателей. Татарстан остался единственным субъектом России, где сохранился пост президента.

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