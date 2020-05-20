Итальянские мафиози получили государственные пособия для малоимущих

Итальянские мафиози нелегально получили государственное пособие для малоимущих в рамках программы «гражданского дохода». Об этом со ссылкой на Финансовую гвардию сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что более сотни известных правоохранителям членов калабрийской группировки «Ндрангета» получали выплаты от государства, предназначенные для малоимущих и безработных. Суммарно злоумышленники смогли получить от государства более 516 тысяч евро. Размер одной месячной выплаты мог достигать 780 евро.

В разговоре с журналистами представители ведомства подчеркнули, что преступники получали пособие «при понимании того, что ограниченные государственные ресурсы для поддержки более слабых слоев населения по-настоящему необходимы тем, кто в этом больше всего нуждается». В Фингвардии считают, что особенное значение это дело приобретает в свете коронавирусного кризиса, когда за государственной поддержкой обращается большее число людей.

В апреле газета The Guardian сообщала, что в связи с кризисом в некоторых итальянских регионах местные криминальные группировки занялись благотворительностью: взяли на себя снабжение населения всем необходимым.

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