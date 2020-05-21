«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей

«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает само издание.

Отмечается, что в такую сумму компания оценила ущерб от заголовка вышедшей в РБК публикации, которая была посвящена сделке с активами «Роснефти» в Венесуэле. Соответствующее заявление направлено в Арбитражный суд Москвы.

Причиной конфликта стала статья, которая первоначально вышла под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"». Позже, после уточняющего комментария «Роснефти», он был заменен на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП». Как считают в компании, первый заголовок представлял искаженную информацию о сути сделки.

«Вместо отражения существенной информации о том, что контроль над венесуэльскими активами получен подконтрольным государству АО "Росзарубежнефть", фактически ответчиком создается впечатление о передаче активов подконтрольному истцу обществу — ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», — говорится в иске. Там также отмечается, что заголовок поставил под сомнение факт «отчуждения венесуэльских активов за периметр группы», а сама статья «создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле».

По данным «Роснефти», публикация РБК вызвала ухудшение динамики котировок акций компании на Московской бирже. В результате фактическая капитализация «Роснефти» к концу торговой сессии оказалась на 43 миллиарда рублей ниже, чем если бы котировки соответствовали динамике индекса ММВБ «Нефть и газ».

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