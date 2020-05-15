Эксперт оценил производственные итоги работы «Роснефти» за I квартал 2020 года

Суммарная добыча жидких углеводородов на новых активах в доле «Роснефти» в I квартале 2020 года выросла на 17 процентов, до 5,1 миллиона тонн, и таким образом компания в январе-марте продолжила развитие ключевых добычных активов с акцентом на внедрение новых технологий. Это следует из результатов производственной деятельности «Роснефти», с которыми познакомилась «Лента.ру».

«Роснефть» в I квартале 2020 года минимизировала негативный эффект от низких цен нефти за счет поставок по долгосрочным контрактам, которые превысили 90 процентов экспорта компании. В январе-марте был увеличен экспорт нефти в дальнее зарубежье на 1,6 процента, до 28 миллионов тонн. Компания за период нарастила экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье на 6,6 процента, до 12,9 миллиона тонн.

В январе-марте 2020 года «Роснефть» на фоне ограничений ОПЕК+ снизила добычу нефти и конденсата на 1,1 процента, до 57 миллионов тонн и снизила добычу углеводородов на 2,5 процента, до 5,7 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

«Роснефть» в январе-марте нарастила переработку нефти на НПЗ на 6,9 процента, до 28,7 миллиона тонн. За период компания увеличила выпуск нефтепродуктов на российских НПЗ на 5,9 процента, до 25 миллионов тонн. Были перевыполнены нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в 2 раза.

«Роснефть» в апреле прекратила участие во всех добычных и нефтесервисных проектах в Венесуэле, а также торговые операции

«Оценивая производственные итоги I квартала 2020 года, я прежде всего сказал бы про "Восток Ойл" — перспективный проект по освоению ресурсной базы Арктики, который компания не думает приостанавливать, несмотря на трудности на глобальном нефтяном рынке. Лично мне это кажется самым позитивным моментом в ее работе, — прокомментировал «Ленте.ру» итоги периода экономист и публицист Никита Кричевский. — К положительным характеристикам финансовой деятельности мы уже привыкли. Но сегодня важнейшими, на мой взгляд, становятся производственные показатели, потому что именно они определяют стратегический взгляд компании в будущее. А это и есть проект "Восток Ойл" и судоверфь "Звезда"».

На проекте «Восток Ойл» работа продолжается, а на «Звезде» спущен на воду первый мощный ледокол «Владимир Мономах», подчеркнул эксперт. «Причем этот проект компания тащат в одиночку. Государство, конечно, дает льготы, но не дает денег», — отметил Никита Кричевский.

По мнению эксперта, следует особо подчеркнуть высокие показатели в области корпоративной социальной ответственности (КСО). «Я бы эти итоги рассматривал шире, чем просто экологические показатели или позитивные результаты по борьбе с COVID. Помимо экологии, снижения выбросов парниковых газов, важно понимать, что это нефинансовая отчетность, — пояснил Никита Кричевский. — Уже где-то последние лет 17-18 итоги в области корпоративной социальной ответственности — такой же важный для инвесторов документ, как и результаты финансовых показателей. В России это не получило, к сожалению, широкого развития. Пока КСО в нашей стране — это только своевременная уплата налогов, и все! То есть такая американская интерпретация КСО в трактовке Милтона Фридмана. "Роснефть" представляет собой образец европейского, континентального подхода, когда у вас во главе экология и социальное окружение, проекты не связаны напрямую с основной деятельностью, но создающие благоприятное социальное окружение вокруг своей деятельности. Всем этим "Роснефть" занимается весьма успешно. Так что "Восток Ойл" и КСО я бы поставил во главе итогов производственной деятельности "Роснефти", и даже впереди ее финансовых показателей. Как экономисту мне они кажутся более значимыми и предпочтительными».

