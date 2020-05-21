Раскрыто преимущество бороды в драке

Американские ученые выяснили, какое преимущество в драке имеют мужчины с растительностью на лице. Их слова приводит Fox News.

Биологи Итан Бесерис (Ethan Beseris), Стивен Нейлуэй (Steven Naleway) и Дэвид Кэрриер (David Carrier) провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мужчины с бородой получают меньший урон от удара в голову, чем бритые.

Оказалось, что волосы поглощают на 37 процентов больше энергии, действуя как амортизаторы. Таким образом борода смягчает удар, нанесенный ее владельцу.

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По словам ученых, никто из людей во время исследования не пострадал, так как команда использовала череп, покрытый овечьей шерстью. Они пояснили, что для имитации удара на его подбородок сбрасывали груз, после чего измеряли силу удара с помощью датчика.

Экспериментаторы заключили, что борода действует по принципу гривы льва, «которая служит для защиты от смертельных атак таких жизненно важных частей, как горло и челюсть».

В июне 2019 года московского парикмахера Бедхоза Бойматова оштрафовали за неудачную покраску волос и бороды одному из клиентов. Так, после оказанной некачественной процедуры у посетителя начался острый контактный дерматит, после чего он подал на мастера в суд. Барбера признали виновным в причинении вреда здоровью клиента и приговорили к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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