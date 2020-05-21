Устройства для соблюдения социальной дистанции в баре показали на видео

Видео: FOX 5 DC / YouTube

Владельцы одного из баров в США начали использовать специальные устройства для соблюдения социальной дистанции во избежание распространения коронавирусной инфекции. Соответствующую видеозапись показал Fox 5.

На размещенных в сети кадрах видно, как посетители заведения передвигаются, находясь внутри гигантских круглых столов на подставках с колесиками и широким «бампером».

Как уточняет телеканал, ролик был снят в гриль-баре Fish Tales, расположенном в курортном городе Оушен-Сити американского штата Мэриленд. Предполагается, что подобные приспособления позволяют гостям держаться на расстоянии двух метров друг от друга в условиях пандемии.

Согласно последним данным, в США зафиксировано свыше 1,58 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом из больниц было выписано около 301 тысячи пациентов, более 93 тысяч носителей инфекции скончались. Страна находится на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения.

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