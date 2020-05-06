Новый способ работы ресторана во время пандемии коронавируса показали на видео

Ресторан в Нидерландах показал новый способ работы, установленный с учетом требований безопасности во время пандемии коронавируса. Видеозапись была опубликована на Ruptly.

Речь идет о заведении Mediamatic в Амстердаме. Судя по размещенным в сети кадрам, его посетителей рассаживают в специальных стеклянных «теплицах», установленных согласно нормам социальной дистанции. Персонал обеспечен полным комплектом средств индивидуальной защиты и обслуживает клиентов с использованием длинных досок во избежание близкого контакта.

Владелец заведения Виллем Вельтховен (Willem Velthoven) заметил, что все столы на период работы ресторана до 20 мая в настоящее время забронированы. «Только за один день мы получили 240 заказов», — пояснил он.

Согласно последним данным, в Нидерландах зафиксировано 41 087 случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 250 пациентов, скончались 5168 носителей инфекции. В целом распространение коронавируса в стране снизилось в конце апреля, премьер-министр Марк Рютте объявил о некотором смягчении карантинных мер.

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