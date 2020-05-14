Найден способ организовать работу ресторана во время пандемии коронавируса

В Швеции нашли способ организовать безопасную работу ресторана во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Заведение, получившее название Bord for En («Столик для одного»), действительно рассчитано всего на одного гостя. Оно представляет собой единственный столик, расположенный на лугу в 50 метрах от кухни. В открытой закусочной нет официантов: корзину с едой и напитками доставляют при помощи небольшого подъемника.

Приготовлением блюд для гостей занимается шеф-повар Расмус Перссон (Rasmus Persson) с партнершей Линдой Карлссон (Linda Karlsson). Они принимают только одного посетителя в день, подавая ему обед из трех блюд. При этом кулинары ежесуточно вносят изменения в меню: в него уже входят шашлык, сметана, икра из морских водорослей, пюре из желтой моркови с имбирем, масло лесного ореха, крокеты из сладкой кукурузы, черника и пахта со льдом и сахаром из садовой свеклы.

Отмечается, что гости могут сами решать, сколько заплатить хозяевам. После посещения каждого клиента столик в течение шести часов остается пустым, и только потом его дезинфицируют. Все приборы моются и обрабатываются дважды.

В беседе с журналистами шеф Перрсон признался, что идея создания закусочной пришла к нему после мартовского визита родителей, когда он решил устроить для них обед на природе: приготовил столик на улице и подал еду через окно. В результате сольный ресторан стал пользоваться большой популярностью у посетителей, и столик уже забронирован на каждый день до конца мая.

Ранее в мае в Нидерландах придумали новый способ работы ресторана с учетом требований безопасности во время пандемии коронавируса. Посетителей рассаживают в специальных стеклянных «теплицах», установленных согласно нормам социальной дистанции.

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