Грузия отменит введенный из-за коронавируса режим ЧП и комендантский час

Власти Грузии с 22 мая отменят действие режима чрезвычайного положения (ЧП) и комендантского часа, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил премьер-министр Георгий Гахария, передает «Sputnik Грузия».

По словам премьера, необходимо «разумно вернуться к нормальной жизни». «Поэтому правительство приняло решение не продлевать чрезвычайное положение и не продлевать комендантский час», — сказал Гахария.

Но ограничения останутся и после снятия ЧП.

«Нам необходимы законодательные рамки, которые помогут нам эффективно задействовать ограничения без чрезвычайного положения», — пояснил премьер.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Грузии составляет 721. Умерли 12 пациентов.

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