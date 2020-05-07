Спрогнозировано открытие туристического сезона в Грузии

Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Sputnik со ссылкой на заявление премьер-министра страны Георгия Гахарии.

По прогнозу политика, к запланированному времени открытия сезона Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, прерванное в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса.

С середины июня страна откроется для внутреннего туризма, а в июле будет готова принять иностранцев. Для сообщения с соседними и другими интересными для туризма странами местные власти создадут «безопасные коридоры».

По последним данным, в Грузии зафиксировано 615 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек.

Ранее о скором открытии для туристов заявила Турция. В июне страна планирует возобновить авиасообщение с 19 государствами, в том числе с Германией, Японией, Канадой, Китаем, Грузией и Белоруссией. Рейсы в Россию ожидаются только в июле.

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