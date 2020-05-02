Жители грузинского села запретили врачам вывозить зараженных коронавирусом

В селе Мушевани Болнисского района Грузии случилась массовая потасовка: местные жители запретили врачам вывозить зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное МВД.

Местные жители попытались преградить дорогу полицейским и врачам, которые хотели увезти инфицированных пациентов в больницу. Люди заявили, что в селе нет инфекции, и все его жители здоровы. МВД уже возбудило уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении имущества.

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Пациентов, у которых подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, пытались увезти еще 1 мая. Во время госпитализации толпа закидала камнями и палками машины скорой помощи и полиции. Правоохранителям и врачам пришлось уехать.

23 марта Болнисский и соседний с ним Марнеульский районы объявили зонами строгого карантина: въезд и выезд запрещены из-за опасности распространения коронавируса.

По последним данным, в Грузии 582 случая инфицирования коронавирусом, 8 человек скончались, а 207 — вылечились.

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