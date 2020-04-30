В США задержали россиянку по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 19 апреля. Отмечается, что 27-летняя Дарья Алабиева напала с ножом на свою согражданку — 30-летнюю соседку по квартире в Нью-Йорке после того, как последняя вылила ее алкогольный напиток в раковину.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в результате конфликта пострадавшей было нанесено восемь ножевых ранений. Она была доставлена в больницу. Орудие преступления полицеские обнаружили в жилище.

Алабиева была задержана 28 апреля в районе Бруклин. Ее обвиняют в нападении и покушении на убийство.

В августе 2019 года 49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщала прокуратура немецкой столицы. По данным ведомства, убитый — 40-летний гражданин Грузии. Полицейские обнаружили орудие убийства и велосипед, на котором пытался скрыться россиянин.

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