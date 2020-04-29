В Грузии число выздоровевших за сутки превысило число зараженных коронавирусом

В Грузии за последние сутки число выздоровевших пациентов с коронавирусом впервые превысило число новых зараженных. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая, передает ТАСС.

За сутки выявили шесть новых случаев коронавируса, а число излечившихся увеличилось на 12 человек. Всего в стране 517 человек заразились коронавирусом, вылечились 168, скончались шесть.

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Ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что властям удалось предотвратить наступление пика заражения коронавирусом в стране.

Первый случай коронавируса в Грузии подтвердился 26 февраля. В настоящий момент на карантине находятся более 5,1 тысячи жителей, в стационарах — 549. С 21 марта по 22 мая в стране объявлен режим ЧП. С 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Однако власти уже приступили к поэтапному смягчению ограничений: разрешено передвижение на легковых автомобилях, работа такси, открытых сельскохозяйственных рынков, онлайн-покупки и доставка товаров.

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