Грузия заявила о предотвращении пика эпидемии коронавируса

Власти Грузии заявили, что им удалось предотвратить пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила глава Министерства здравоохранения Екатерина Тикарадзе, передает «Sputnik Грузия».

«У нас в Грузии пика не было, мы нашими совместными мероприятиями добились того, что управляли процессом распространения вируса, и имеем такую ситуацию, которую имеем», — сказал Тикарадзе.

Однако страна не застрахована от роста числа инфицированных в будущем. «Мы постоянно находимся в ожидании наступления определенного пикового показателя», — подчеркнула чиновница.

По ее словам, в настоящий момент Грузия обладает ресурсом, чтобы обеспечить всех инфицированных стационарным лечением.

Число инфицированных коронавирусом в республике достигло 511 человек. За сутки оно увеличилось на 15 пациентов. Выздоровели 156 человек, шестеро умерли. На карантине остаются 5 085 человек, еще 558 находятся в стационарах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!