Американским ученым запретили говорить о зараженных коронавирусом в трех штатах

Американские ученые, которые занимаются исследованием коронавируса и составляют статистику зараженных, пожаловались, что им запретили говорить о новых случаях инфицирования во вновь открытых трех штатах: Аризоне, Джорджии и Флориде. Об этом сообщает BuzzFeed News.

По их мнению, такие строгие ограничения в информации приведут к уменьшению уровня доверия к учреждениям здравоохранения. Уточняется, что власти трех штатов сильно ограничивают ученых в статистических данных либо же публикуют сильно искаженную информацию. «Люди начнут выходить на улицу, увидев нереально низкие показатели по инфицированным, заразятся и умрут», — обеспокоился профессор и сотрудник американского онкологического центра имени Фреда Хатчинсона Рут Эциони.

«Когда агентства общественного здравоохранения не точны в долгосрочной перспективе по статистике зараженных, они моментально подрывают доверие общественности», — сказал профессор Университета Джорджа Вашингтона Джеффри Леви. Он также заявил, что важно не оставлять без внимания то, что ученых обвиняют в искажении истинной информации о числе зараженных.

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По информации издания, ранее занимавшаяся вопросами коронавируса в департаменте здравоохранения Флориды Ребекка Джонс (Rebekah Jones) рассказала об увольнении. Это произошло после того, как власти штата попросили ее исправить данные о зараженных. Отмечается, что Флорида находится в списке наиболее пострадавших от коронавируса штатов. При этом с территории, ранее закрытой на карантин, 4 мая сняли ограничения.

Аризона постепенно начала открывать границы штата, начиная с 8 мая. При этом за четыре дня до этого местные чиновники потребовали от ученых остановить работу по мониторингу инфицированных COVID-19, чтобы прекратить рост числа зараженных. По прогнозам исследователей, единственный способ избавиться от вируса в штате — это сохранить территории закрытыми до конца мая.

Джорджия стала одним из первых штатов, где с 27 апреля возобновили работу промышленные учреждения и бизнес-центры. Отмечается, что недавно местное правительство заподозрили в сокрытии и изменении статистики по коронавирусу накануне открытия штата.

По состоянию на 21 мая в США зарегистрировано почти 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 93 тысячи человек с таким диагнозом скончались, более 294 тысяч выздоровели.

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