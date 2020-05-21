Переживший вспышку коронавируса «лучший» авианосец США вернулся в море

Авианосец военно-морских сил США USS Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») впервые вышел в рейс после того, как на нем произошла массовая вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 20 мая сообщил сайт USNI News со ссылкой на ВМС США.

Известно, что к работе вернулись более половины членов экипажа: этого достаточно для управления кораблем. Они проведут ряд тестов и подготовят судно к полноценному функционированию.

Для возвращения на «Теодор Рузвельт», где за время карантина провели полную дезинфекцию, морякам требовалось две недели провести в изоляции и дважды получить отрицательный результат теста на COVID-19.

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Авианосец был пришвартован на американской базе острове Гуам в Тихом океане. В течение более чем 55 дней он не выполнял боевых заданий. Часть моряков на время карантина поселили в гостиницы, расположенные на острове. Коронавирусную инфекцию выявили у 1150 членов экипажа, один из них в результате скончался.

В феврале Popular Mechanics назвало Theodore Roosevelt типа Nimitz Военно-морских сил Соединенных Штатов «лучшим защищенным авианосцем в истории».

Theodore Roosevelt стал четвертым американским кораблем типа Nimitz. Начал строиться в 1980-м, спущен на воду в 1985-м, введен в эксплуатацию в 1986-м. По сравнению с предыдущими тремя кораблями своего типа подвергся существенной модернизации.

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