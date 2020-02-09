В США назвали лучший авианосец

Авианосец Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») типа Nimitz, пожалуй, лучше других таких американских кораблей защищен от угроз противника, пишет Popular Mechanics.

«Theodore Roosevelt, вероятно, лучший защищенный авианосец в истории», — уверены в американском журнале.

Издание обратило внимание на видео авианосной ударной группы (АУГ) в Тихом океане, возглавляемом Theodore Roosevelt, опубликованную на YouTube Военно-морскими силами США.

Журнал пишет, что Theodore Roosevelt сопровождают пять ракетный эсминцев типа Arleigh Burke (хотя обычно — лишь два-три), один ракетный крейсер типа Ticonderoga и одна подводная лодка. «Крейсер является основным сопровождающим, координирующим защиту авианосца, особенно от воздушных угроз. Где-то поблизости находится атомная подводная лодка, защищающая остальную часть ударной группы от подводных угроз», — отмечает издание.

Журнал заключает, что всего АУГ Theodore Roosevelt насчитывает 44 истребителей и 590 пусковых шахт, способных запустить одну или несколько ракет. «Это огромное количество огневой мощи, равное силе небольшой страны», — пишет издание.

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Theodore Roosevelt стал четвертым американским кораблем типа Nimitz. Начал строиться в 1980-м, спущен на воду в 1985-м, введен в эксплуатацию в 1986-м. По сравнению с предыдущими тремя кораблями своего типа подвергся существенной модернизации.

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