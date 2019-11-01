Авианосец «Джеральд Р. Форд» круто повернул

Видео: Twitter.com/USNavy

Резкий поворот атомного авианосца Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд») Военно-морских сил (ВМС) США показали в ролике. Соответствующее видео опубликовано официальным аккаунтом корабля в Twiter.

«Еще одна веха! Смотрите, как Gerald R. Ford проводит скоростные повороты во время морских испытаний», — говорится в подписи к ролику.

В июне научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин рассказал о том, как предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота (ВМФ) Queen Elizabeth («Королева Елизавета»).

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Gerald R. Ford ВМС США получили в июле 2017 года.

Корабль считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов). На авианосце предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов. Авианосец оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 ESSM, корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение авианосца — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы — не менее 50 лет.

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