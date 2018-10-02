В России задумали авианосец-катамаран

Аванпроект российского легкого авианосца предполагает подводную часть в виде полукатамарана, сообщил ТАСС представитель Крыловского государственного научного центра.

Катамараны имеют два параллельных корпуса, соединенных платформой-надстройкой. Схема нового авианосца названа полукатамараном, поскольку два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части сходятся в один. Модель была впервые представлена на форуме «Армия-2018» в августе.

«Главная особенность этого проекта — конструкция подводной части. В ней реализована полукатамаранная форма корпуса», — сказал собеседник.

Новая схема позволяет при меньшем водоизмещении использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса. «В итоге корабль со средним водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло», — пояснил специалист.

Представитель Крыловского государственного научного центра добавил, что ранее при создании авианесущих кораблей подобная форма корпуса не применялась.

В центре уточнили, что расчетное полное водоизмещение проектируемого авианосца составляет 44 тысячи тонн, длина — 304 метра, ширина по палубе — 78 метров, осадка — 8,5 метра, скорость полного хода — 28 узлов, дальность — 8 тысяч миль. Авиакрыло корабля должно насчитывать 46 летательных аппаратов, включая 12-14 истребителей Су-33, 12-14 МиГ-29К/КУБ, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, 12-14 вертолетов семейства Ка-27.

Единственный российский авианосец среднего класса «Адмирал Кузнецов», полное водоизмещение которого составляет 59 тысяч тонн, перевозит до 52 самолетов и вертолетов.

В сентябре военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» прототипом будущего универсального авиационного корабля. В том же месяце корабль попал в список семи худших авианосцев мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!