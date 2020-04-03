Капитана американского авианосца уволили из-за письма о коронавирусе на борту

Капитана зараженного американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье отстранили от должности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
О его увольнении рассказал исполняющий обязанности министра военно-морских сил Томас Модли. «Для нас было большим сюрпризом прочитать письмо капитана в газете (…). Оно не должно было утечь в СМИ, это была его личная ответственность», — подчеркнул тот.
Модли рассказал, что ситуация оказалась непосильной, из-за чего Корзье решили отстранить от должности. Он добавил, что появление таких писем создает впечатление, что в ВВС США царит паника.
Ранее капитан Корзье разослал письмо о вспышке коронавирусной инфекции на борту по нескольким СМИ.
По последним данным, в США более 244,8 тысячи зараженных коронавирусом. Более 6 тысяч человек погибли, еще 9,3 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения