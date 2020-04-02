В РФПИ прокомментировали заявление США о платной гуманитарной помощи

Половину стоимости груза медицинского оборудования для госпиталей, больниц и лабораторий Нью-Йорка из России оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом говорится в заявлении фонда.

Таким образом в РФПИ прокомментировали сообщение Госдепартамента о покупке гуманитарной помощи. «Мы также ведем работу с американскими компаниями для доставки груза из США в случае необходимости и ожидаем, что американские партнеры могут оплатить половину его стоимости», — отметили в фонде.

Сообщается, что РФПИ наряду с государственными органами и другими организациями активно работает над поставками в Россию препаратов и оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусом, из Китая, Японии, США, ОАЭ и других стран. «РФПИ уже получил первые поставки из Китая и Японии и направил их в российские лаборатории, клиники и больницы», — говорится в заявлении.

В фонде отметили, что борются с коронавирусом на международном уровне, используя свою сеть международных партнерств в 18 странах мира, в том числе и в США. «Именно благодаря своим международным партнерам РФПИ сейчас активно инвестирует в производство тестовых систем, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом, в том числе с партнерами из США», — добавили в РФПИ.

Ранее Госдеп рассказал об оплате гуманитарной помощи из России. Отмечалось, что 30 марта президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин договорились именно о покупке необходимых медицинских принадлежностей, включая аппараты искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.

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