Число вылечившихся от COVID-19 россиян приблизилось к 100 тысячам

В России за сутки вылечилось 7289 зараженных коронавирусом. Число выздоровевших за время эпидемии приблизилось к 100 тысячам (92 681), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за 24 часа поправилось 3746 жителей, в Подмосковье — 384, Дагестане — 223. Больше 100 переболевших COVID-19 насчитывается в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Тульской областях.

По данным на 21 мая, в стране зарегистрировано 317,5 тысячи фактов инфицирования, 3099 человек умерли. Россия находится на втором месте в мире по числу зараженных.

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