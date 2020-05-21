Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

Сын актрисы Юлии Дробот умер в 15 лет. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

Ребенок звезды из сериала «Счастливы вместе» скончался ночью 21 мая. Вместе с двоюродным братом он находился в московской квартире у бабушки. По словам родственников, накануне случившегося подросток вел себя странно и нервозно. Перед сном он отправился покурить на балкон и долго не возвращался. Двоюродный брат обнаружил под окнами его тело.

Погибший учился в девятом классе и планировал связать свое будущее с театром. Его отец Роман Дробот работает режиссером в электротеатре «Станиславский», а мать Юлия Дробот преподает в театральном институте. Она также известна по сериалам «Любовь как любовь», «Закрытая школа», «Лапси» и «Ледниковый период».

По словам двоюродного брата, у сына актрисы было нестабильное психическое состояние. Проблемы с психикой начались после случившейся в марте драки: подросток заступился за девушку на улице, в результате чего получил перелом носа и травму головы. Он перенес тяжелую операцию и провел в больнице несколько недель.

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