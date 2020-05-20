Умер актер и режиссер Владимир Голуб

Актер и режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб умер после продолжительной болезни. Ему было 82 года. Об этом сообщается на сайте Александринского театра.

«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей», — говорится в заявлении театра.

Владимир Голуб служил в Александринском театре с 1987 по 2006 год. Он поставил на его сцене 16 спектаклей, включая «Лисистрату», «Александра Невского», «Свои люди — сочтемся» и «Торможение в небесах».

Голуб был выпускником Театрального училища имени Б.В. Щукина. В 1970-х он возглавлял Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого, а с 1983-го был главным режиссером Ульяновского областного драматического театра.

В режиссуру Голуб пришел из актерской профессии. Он играл как на сцене, так и в кино, например, сыграв в военной картине «Последние залпы» в 1960 году.

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