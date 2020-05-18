Умер актер фильма «Большой побег»

Умер литовско-австралийский актер Джордж Микелл. Об этом сообщает издание The Sun.

Как пояснил агент Томас Боуингтон, артист фильма «Большой побег» скончался из-за естественных причин после непродолжительной болезни. Ему был 91 год.

«В качестве актера, клиента и друга он был таким, каким представляешь идеального дедушку. То, что Джорджа больше нет рядом, является горькой утратой. Но несмотря на это, мысли о нем вызывают только улыбку, потому он был добрым и заботливым человеком. Он оставил в наследство великие фильмы будущим поколениям и кучу улыбающихся друзей, потому что для нас было честью и радостью знать Джорджа», — отметил Боуингтон.

За свою карьеру Джон Микелл сыграл более 30 ролей в фильмах, а также несколько ролей в театральных постановках. Он появлялся в таких картинах и сериалах, как «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Победа», «Шпион, пришедший с холода», «Пушки острова Наварон», «Опасный человек», «Бержерак» и «Операция "Арбалет"».

