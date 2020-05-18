Культура
 
Последние новости
Цены на нефть взлетели
Самый известный баскетболист мира отчаялся продать свой шикарный особняк
Политик сравнил ограничения из-за коронавируса и преследование евреев нацистами
Зеленский решил сделать мусульманские праздники государственными
Влияние вышек 5G на распространение коронавируса опровергли
Пара нудистов призвала всех сбросить одежду во время карантина
Выходец из Ирака обезглавил 17-летнюю шведку после расставания
Власти Москвы ответили на утечку данных оштрафованных за нарушение самоизоляции
Раскрыты помогающие избежать конфуза трюки женщин королевской семьи
Новости партнеров

Умер актер фильма «Большой побег»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Wikipedia

Умер литовско-австралийский актер Джордж Микелл. Об этом сообщает издание The Sun.

Как пояснил агент Томас Боуингтон, артист фильма «Большой побег» скончался из-за естественных причин после непродолжительной болезни. Ему был 91 год.

«В качестве актера, клиента и друга он был таким, каким представляешь идеального дедушку. То, что Джорджа больше нет рядом, является горькой утратой. Но несмотря на это, мысли о нем вызывают только улыбку, потому он был добрым и заботливым человеком. Он оставил в наследство великие фильмы будущим поколениям и кучу улыбающихся друзей, потому что для нас было честью и радостью знать Джорджа», — отметил Боуингтон.

За свою карьеру Джон Микелл сыграл более 30 ролей в фильмах, а также несколько ролей в театральных постановках. Он появлялся в таких картинах и сериалах, как «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Победа», «Шпион, пришедший с холода», «Пушки острова Наварон», «Опасный человек», «Бержерак» и «Операция "Арбалет"».

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
The Guns Of Navarone and The Great Escape star George Mikell dies aged 91
Умер звезда фильмов «Презрение» и «Дурная кровь» Мишель Пикколи
Звезда финальной сцены «Лица со шрамом» умер от деменции
Умер актер фильмов «Свадебный переполох» и «Американский пирог»
Другие материалы рубрики
Культура00:01Сегодня

Светила и романтики

Золотая лихорадка, мир без смерти и короли кальян-рэпа: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
17:00Сегодня

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

15:52Сегодня

Умер звезда фильмов «Презрение» и «Дурная кровь» Мишель Пикколи

15:15Сегодня

Полина Гагарина ушла от мужа

Культура00:0517 мая

«Его девки все были человечьи самочки»

Что Эдуард Лимонов думал о своих женщинах, эмиграции и жизни за окном
14:41Сегодня

Назван самый матерящийся актер

13:38Сегодня

Актриса Татьяна Васильева сбежала из больницы после теста на коронавирус

10:13Сегодня

Звезда финальной сцены «Лица со шрамом» умер от деменции

Культура00:0113 мая

«Ты умрешь во сне»

Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
00:25Сегодня

Вандалы испортили граффити с Бодровым в Петербурге

22:2517 мая

Названа величайшая песня в истории «Евровидения»

21:4017 мая

Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Россия
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Все материалы
Мир
Ирак осудил Евросоюз за поднятый флаг ЛГБТ
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Испанцы вышли протестовать и стучать по кастрюлям за снятие карантина
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Россия приготовилась к борьбе за «Столичную»
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
На шахту крупнейшего производителя золота в России отправили военных
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Жители регионов присутствия АЭС поддержали развитие атомной энергетики
Все материалы
Силовые структуры
Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
В автомобиле российского судьи и сотрудника МЧС нашли партию наркотиков
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российская судья предупредила губернатора об обысках и заинтересовала следствие
Раскрыт предсмертный конфликт чеченского вора в законе Ислама Большого
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Загадочное кровососущее существо выплыло на берег озера и напугало рыбака
Сектанты попытались заживо похоронить студента
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Голые жених и невеста собрали на свадьбу 40 обнаженных гостей
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Толпу курящих кальян в ресторане во время пандемии коронавируса засняли на видео
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Названы рублевые цены на новый Volkswagen Polo
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
Появились подробности о новом кроссовере GAC для России
Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там»
Среднемоторные Ford Mustang, Toyota Supra, Dodge Viper и еще четыре пересадки сердца
Найдена вилла с гигантским гаражом на 100 автомобилей
Видео: редчайший Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
Black Series — всего два слова объясняют, почему этот CLK стоит 20 млн рублей
Ford придумал раскладные солнечные панели для электромобилей
Все материалы
Дом
Выгнанный из квартиры съемщик снял смешное видео и отомстил хозяину
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Придуман новый способ жизни в условиях коронавируса
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Воздух в российских городах очистился
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Европе предрекли масштабное падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Законопроект о дистанционном образовании внесли в Госдуму
В Псковской области перевыполнили план по посещаемости учреждений культуры
Неплатежи за вывоз отходов выросли до 25 процентов
Российские банки выдали бизнесу беспроцентные кредиты на 54 миллиарда рублей
Все материалы