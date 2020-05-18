Звезда финальной сцены «Лица со шрамом» умер от деменции

Гено Сильва, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает TMZ.

Актер умер из-за осложнений, вызванных деменцией. Подробности его смерти не раскрываются.

Сильва наиболее известен по финальной сцене «Лица со шрамом», где сыграл убийцу главного героя Тони Монтаны (Аль Пачино). Артист также снялся в таких фильмах, как «Малхолланд Драйв», «Пьяный рассвет» и «Парк юрского периода: Затерянный мир», появился в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Звездный путь: Энтерпрайз».

17 мая сообщалось о смерти голливудского актера и комика Фреда Уилларда, снявшегося в фильмах «Свадебный переполох» и «Американский пирог». Ему было 86 лет.