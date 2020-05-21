46-летняя бывшая супермодель показала свой досуг в изоляции в нижнем белье

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум продемонстрировала подписчикам, как проводит досуг во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке модель сидит на стуле в саду в нижнем белье и черных сетчатых колготках. Рядом стоит парикмахер Лоренцо Мартин (Lorenzo Martin) и делает ей окрашивание волос. Стилист одет в черный защитный костюм, состоящий из маски, перчаток, очков, а также конструкции в виде зонта, закрепленной на животе. «Дорогой, мы нашли способ это сделать! Высветление во время социального дистанцирования», — подписала пост Клум.

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Поклонников порадовала публикация знаменитости. «Уверенная в себе женщина! Как всегда сексуальна, мы тебя очень любим», «Это гениально! Мужества вам», «У тебя тело 25-летней девушки. Потрясающе», — высказались они в комментариях.

Ранее в мае Хайди Клум попозировала топлес перед супругом, популярным гитаристом Томом Каулицем. На фото супермодель стоит перед камерой, закрыв обнаженную грудь руками, а нижняя часть ее тела прикрыта ярко-желтым полотенцем.

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