Личный тренер Логинова возглавит сборную Болгарии

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Болгарии.

По информации источника, у федерации есть предварительное соглашение с Касперовичем и другим российским специалистом Сергеем Башкировым, согласно которому тренеры будут работать с объединенной мужской и женской командой. Сможет ли Касперович совмещать занятость в сборной с работой с Логиновым, не уточняется.

Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска подтвердила Болгарскому национальному радио, что два российских специалиста будут работать с мужской сборной страны.

Касперович оказался в центре скандала во время чемпионата мира 2020 года, когда воспользовался аккредитацией члена сборной Украины. В связи с этим 22 февраля в гостиничном номере Логинова прошли полицейские обыски. Международный союз биатлонистов отказался извиняться за примененные санкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!