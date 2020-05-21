Раскрыты способы изменить цвет волос подручными средствами в изоляции

Британские стилисты назвали подручные средства, с помощью которых можно осветлить волосы в домашних условиях во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Их советы раскрыли в The Sun.

Одним из самых действенных способов, по мнению экспертов, является натуральное высветление с применением лимонной кислоты. «Если у вас от природы светлые волосы, то лимонный сок сделает их еще светлее. Для этого нужно нанести его на пряди, а затем провести некоторое время на солнце», — объяснил сооснователь лондонского бьюти-бренда Bleach London Алекс Браунселл (Alex Brownsell).

Однако специалист предупредил, что кислота, содержащаяся в лимонном соке, способна удалить жизненно важный кератин из волос и таким образом разрушить их структуру.

Материалы по теме «Это не обнаженка, а искусство!» Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться

Аналогичным высветляющим действием обладает яблочный уксус. Чтобы правильно окрасить волосы с помощью уксуса, необходимо развести его в бутылке с водой в равных пропорциях. Получившийся раствор нужно наносить на волосы несколько раз в течение месяца для достижения максимального эффекта.

В тех же целях специалисты рекомендуют использовать разведенные в воде пищевую соду или мед. Смесь необходимо нанести на голову массажными движениями, затем собрать волосы в пучок, оставить их в таком виде на час, а затем промыть водой.

В мае, во время режима самоизоляции, среди моделей появился новый бьюти-тренд: они массово покрасили волосы в два разных цвета. Поэкспериментировать с изменением внешности решили популярные модели Джорджия Мэй Джаггер, Руби Роуз, Сабрина Даймонд и Пикси Гелдоф. Например, австралийская супермодель и телеведущая Руби Роуз почти полностью постригла себе волосы и покрасила одну половину в розовый цвет, а другую — в голубой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!