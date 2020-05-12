Женщина сочла ванную местом убийства после косметической процедуры девушки сына

Девушка перекрасила волосы в красный цвет дома у своего бойфренда и перепугала его мать. На публикацию последней в Facebook-сообществе Home Cleaning Tips And Tricks обратили внимание в The Sun.

Незнакомка выложила фотографию ванной комнаты, стены и сантехника которой были покрыты подтеками, напоминающими следы крови. Мать пояснила, что подруга сына провела косметическую процедуру, находясь у нее в гостях, и забыла привести в порядок ванную. «Я обнаружила беспорядок лишь несколько дней спустя, поскольку в моей спальне есть отдельная ванная комната», — добавила автор поста.

Женщина также призналась, что ее ужаснули «кровоподтеки» на стенах: увидев их, она решила, что в ванной произошло убийство.

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Пользователи Facebook тоже сочли следы красной краски похожими на пятна крови. «Боже мой, я подумала, что это кровь... Выглядит жутко», «Какого черта она не убралась за собой? Надеюсь, ты это отмыла», «Это мерзко и некультурно. Я бы больше не пустила в свой дом такую гостью», — комментировали они.

В апреле глава британского салона Bleach London Алекс Браунселл объяснил массовое желание женщин поэкспериментировать с внешностью во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Тягу к переменам он связывает с отсутствием возможности выйти в свет: оставшиеся дома из-за пандемии женщины решили испробовать на себе разные образы без опасений показаться на публике после неудачного эксперимента.

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