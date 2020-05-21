С 27 мая в Москве будут действовать только столичные цифровые пропуска

В Москве с 27 мая перемещаться по городу на транспорте можно будет только при наличии столичного цифрового пропуска. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, жители других регионов смогут оформить пропуска могут начиная с четверга, 21 мая. «В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска», — отметил Собянин.

Ранее 21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров «Мои документы», а также сервисов каршеринга.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции: закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

В настоящий момент на территории Москвы действуют пропуска, оформленные через сервисы Московской области.

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