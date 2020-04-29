Собянин разъяснил судьбу цифровых пропусков

Все выданные в Москве цифровые пропуска будут действительны до 4 мая, разъяснил их судьбу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в среду, 29 апреля, на платформе mos.ru будет открыт сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу — он необходим для тех, кто планирует ездить на работу с 5 по 11 мая. Продлить пропуск можно в любой день — до 4 мая.

При этом порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок останется прежним — их можно получать два раза в неделю, а для посещения медицинских учреждений и волонтерской деятельности — ежедневно.

Накануне президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Глава государства напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы.

С конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции: закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. С 15 апреля в столице был введен пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

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