Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу.

Их действие заканчивалось 30 апреля.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в стране еще не пройден пик эпидемиии и продлил период нерабочих дней в России до 11 мая.

В России на 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев инфицирования в 85 регионах. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

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