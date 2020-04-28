Штраф за вождение без спецпропуска предложили закрепить на федеральном уровне

Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект закона, согласно которому использование транспорта «во время действия режима повышенной готовности» без специального пропуска будет наказываться штрафом до 5 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, главу 12 КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38.

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — говорится в документе. За повторное нарушение сумма штрафа составит пять тысяч рублей.

Авторы инициативы считают, что закон направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также законодатели предлагают, чтобы подобные случаи рассматривались в МВД.

По данным на 21 апреля, 250 тысяч водителей передвигались по Москве без цифровых пропусков.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. Для проверки соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле начнут использовать камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД). В проверке также будет задействована дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Пропускной режим в Москве начал действовать 15 апреля, он распространяется на передвижение на личном и общественном транспорте, в том числе и такси. Власти столицы заявили, что у них нет планов на введение пропускного режима для пешеходов. Столичный градоначальник продлил режим самоизоляции для борьбы с коронавирусом в Москве до 1 мая.

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