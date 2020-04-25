Россиянам объяснили правила передвижения между регионами в связи с ограничениями из-за коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госавтоинспекции.

В случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти. Также необходимо иметь в виду, что ограничения могут быть не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов.

В ГИБДД указали, что необходимо руководствоваться оперативной информацией, поскольку ситуация может изменяться каждый день в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки.

При себе гражданам необходимо иметь паспорт, документы на автомобиль, а также другие документы. Например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или справки о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса.

Сейчас в большинстве регионов действует режим самоизоляции, при котором гражданам разрешается выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение. Часть субъектов России ввели цифровые пропуска.

За все время пандемии в России зафиксировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5568 человек, умерли 615. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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