Россиян предупредили о последствиях тяжелой формы коронавируса

Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких. Об этом предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, таким пациентам необходимо проходить реабилитацию и выполнять комплекс мероприятий для восстановлениях функции органа. Причем объем такой работы зависит от объема поражения легочной ткани и компесаторных возможностей организма.

Глава Минздрава пояснил, что COVID-19 поражает легочную ткань и оставляет «определенный отпечаток», сокращая жизненную емкость легких.

В конце апреля главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев назвал самый важный симптом тяжелой формы коронавируса. По его словам, признаком тяжелого течения COVID-19 является одышка, а не температура и кашель.

По состоянию на 21 мая в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования.

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