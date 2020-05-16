Назван самый серьезный симптом тяжелой формы коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала одышку самым серьезным симптомом тяжелой формы коронавирусной пневмонии. При наличии одышки больного нужно незамедлительно госпитализировать, заявила она в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал и о других проявлениях болезни, которые характерны для тяжелой клинической картины. «Первое — температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — перечислил специалист.

Эксперты также указали на такой симптом коронавирусной инфекции, как цианоз — посинение кожного покрова и слизистой оболочки. По их словам, о наличии вируса в организме свидетельствуют посинения губ и ногтей.

Ранее о развитии тяжелой формы коронавирусной пневмонии рассказал перенесший заболевание медик. Он отметил, что в первые дни он потерял обоняние, однако других симптомов у него не проявлялось. Затем у мужчины постепенно развилась двусторонняя пневмония с 45-процентным поражением легких, он не мог самостоятельно дышать. В итоге врач неделю провел в критическом состоянии и температурой в 39,9 градусов.

По последним данным, в России с начала распространения эпидемии коронавируса было зафиксировано свыше 260 тысяч случаев заражения. При этом 2,4 тысячи человек с этим диагнозом скончались, а более 58 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.

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