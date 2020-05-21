Нарушивший карантин пьяный мэр города в Перу притворился мертвым перед полицией

Мэр небольшого города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес (Jaime Rolando Urbina Torres) притворился мертвым, когда полицейские пришли его арестовывать за нарушение карантина, сообщило 19 мая издание El Comercio.

Правоохранители обнаружили Торреса неподвижно лежащим в гробу в фильтрующей маске на лице. Сообщается, что при этом градоначальник был пьян.

За несколько дней до этого его заметили за распитием крепких алкогольных напитков в компании друзей. Отмечается, что собутыльники не использовали средства защиты и не соблюдали дистанцию.

Известно также, что жители города недовольны работой мэра: 9 мая встреча с населением закончилась взаимными оскорблениями. Торреса считают виновным в том, что он не смог вовремя установить карантинные меры, при этом сам уехал из города, проведя в нем только 8 дней за почти два месяца эпидемии.

В начале апреля стало известно о том, что власти Перу используют необычный способ сократить контакты среди населения: они запретили мужчинам и женщинам выходить из дома в один и тот же день, разделив дни недели на «женские» и «мужские».

По данным института Джонса Хопкинса, в Перу зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч инфицированных скончались.

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