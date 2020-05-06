Британский эпидемиолог нарушил режим самоизоляции из-за женщины и уволился

Британский эпидемиолог Нил Фергюсон уволился из научного совета при правительстве после того, как нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Именно по его рекомендации в стране ввели карантин, однако Фергюсон больше не будет консультировать Лондон. Он ушел с поста после того, как нарушил правило социального дистанцирования ради встречи с женщиной.

Фергюсон больше не будет консультировать британское правительство, так как нарушил правила социального дистанцирования. По информации газеты, он встречался в своем доме с женщиной. Отмечается, что она живет в соседнем доме с мужем и детьми и пришла в гости к Фергюсону, нарушив правила карантина.

Группа под руководством Фергюсона опубликовала модель развития пандемии COVID-19. Ученые предсказали, что мягкие ограничительные меры в Великобритании приведут к гибели сотен тысяч человек, после чего власти страны ввели жесткий карантин.

23 марта премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. В стране также действует запрет на собрания группами более двух человек.

По последним данным, в Великобритании более 196,2 тысячи зараженных коронавирусом. 29,5 тысячи человек погибли, а 926 человек вылечились.

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